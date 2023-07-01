Совместимы с бутылочками Anti-colic

Cоски Anti-Colic совместыми только с бутылочками той же серии. Полная совместимость с клапаном AirFree. Бутылочку и соску можно использовать с клапаном и без него, в зависимости от ваших потребностей. ​Соски не совместимы с серией Natural и Natural Response.