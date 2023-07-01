SCY761/02
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Соска рекомендована для новорожденных детей, с 0 месяцев.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря использованию антиколиковой бутылочки Philips Avent сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи антиколиковых бутылочек Philips Avent, на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.*
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Форма соски позволяет малышу удобно захватить соску при кормлении. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Соски Philips Avent серии Anti-Colic имеют разную скорость потока — предпочтительная скорость зависит от возраста и индивидуальных особенностей малыша. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте бутылочки Philips Avent серии Anti-Colic только вместе с сосками Philips Avent серии Anti-Colic.
Антиколиковая соска Philips Avent изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.
Cоски Anti-Colic совместыми только с бутылочками той же серии. Полная совместимость с клапаном AirFree. Бутылочку и соску можно использовать с клапаном и без него, в зависимости от ваших потребностей. Соски не совместимы с серией Natural и Natural Response.
Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный антиколиковый клапан, который направляет воздух в нижнюю часть бутылочки во время кормления. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.
В комплект входят:
Функции
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