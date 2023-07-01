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    Philips Avent Соска Anti-colic

    SCY761/02

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Соска рекомендована для новорожденных детей, с 0 месяцев.

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    Philips Avent Соска Anti-colic

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    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Сокращает риск возникновения вздутия живота и колик

    • 2 шт.
    • Соска для новорожденных
    • 0 мес.+
    На 60% меньше беспокойства ночью*

    На 60% меньше беспокойства ночью*

    Благодаря использованию антиколиковой бутылочки Philips Avent сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи антиколиковых бутылочек Philips Avent, на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.*

    Форма соски и ребра жесткости предотвращают слипание соски

    Форма соски и ребра жесткости предотвращают слипание соски

    Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

    Форма соски, обеспечивающая надежный захват​

    Форма соски, обеспечивающая надежный захват​

    Форма соски позволяет малышу удобно захватить соску при кормлении. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.​

    Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

    Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

    Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

    Доступны соски разной скорости потока для кормления вашего растущего малыша​

    Доступны соски разной скорости потока для кормления вашего растущего малыша​

    Соски Philips Avent серии Anti-Colic имеют разную скорость потока — предпочтительная скорость зависит от возраста и индивидуальных особенностей малыша. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте бутылочки Philips Avent серии Anti-Colic только вместе с сосками Philips Avent серии Anti-Colic.​

    Соска не содержит бисфенола-А

    Соска не содержит бисфенола-А

    Антиколиковая соска Philips Avent изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.

    Совместимы с бутылочками Anti-colic

    Совместимы с бутылочками Anti-colic

    Cоски Anti-Colic совместыми только с бутылочками той же серии. Полная совместимость с клапаном AirFree. Бутылочку и соску можно использовать с клапаном и без него, в зависимости от ваших потребностей. ​Соски не совместимы с серией Natural и Natural Response.

    Эффективность клапана Anti-colic доказана*

    Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный антиколиковый клапан, который направляет воздух в нижнюю часть бутылочки во время кормления. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

    • В комплект входят:

      Соска
      2  шт.

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Помогает уменьшить заглатывание воздуха
      Соска
      Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
      Совместимость
      Антиколиковые бутылочки Philips Avent
    Badge-D2C

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    • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
    • Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
    • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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