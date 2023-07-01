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    Philips Avent Соска Anti-colic

    SCY763/02

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев.

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    Philips Avent Соска Anti-colic

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    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Сокращает риск возникновения вздутия живота и колик

    • 2 шт.
    • Соска со средним потоком
    • С 3 мес.
    Эффективность антиколиковой системы доказана*

    Эффективность антиколиковой системы доказана*

    Наш антиколиковый клапан не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от колик и дискомфорта в животе*. Мы встроили в соску специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

    Форма соски, обеспечивающая надежный захват

    Форма соски, обеспечивающая надежный захват

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

    Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

    Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

    Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

    Доступен целый диапазон разных скоростей потока для кормления вашего растущего малыша

    Доступен целый диапазон разных скоростей потока для кормления вашего растущего малыша

    Антиколиковые соски Philips Avent поставляются с разной скоростью потока — предпочтительная скорость зависит от возраста ребенка. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте антиколиковые бутылочки Philips Avent только вместе с антиколиковыми сосками Philips Avent.

    Бумажная упаковка, сделанная с уменьшенным на 80 % углеродным следом**

    Бумажная упаковка, сделанная с уменьшенным на 80 % углеродным следом**

    Мы сократили уровень выбросов углекислого газа, разработав упаковку для сосок на 100 % из бумаги экологичного производства. Что в итоге? На 300 тонн меньше пластика в год*** и на 88 % меньше потребляемого ископаемого топлива** для минимального воздействия на экологию нашей планеты.

    Соска не содержит бисфенол-А****

    Соска не содержит бисфенол-А****

    Антиколиковая соска Philips Avent изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.

    Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов

    Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов

    Полная совместимость с антиколиковой бутылочкой Philips Avent с клапаном AirFree и без него.

    • Материал

      Соска
      • Силикон
      • Без бисфенола-А****

    • В комплект входят:

      Соска
      2  шт.

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Помогает уменьшить заглатывание воздуха
      Соска
      Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
      Совместимость
      Антиколиковые бутылочки Philips Avent

    Badge-D2C

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    • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя. Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.
    • *По сравнению с предыдущей упаковкой.
    • **На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.
    • ***Соответствие Регламенту ЕС 10/2011.

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