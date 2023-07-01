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Philips Avent

Соска Anti-colic

SCY763/02
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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    Philips Avent Соска Anti-colic

    SCY763/02
    Общая оценка / 5

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Соска Anti-colic

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Соска Anti-colic

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

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      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Сокращает риск возникновения вздутия живота и колик

      • 2 шт.
      • Соска со средним потоком
      • 3 мес.+
      На 60% меньше беспокойства ночью*

      На 60% меньше беспокойства ночью*

      Благодаря использованию антиколиковой бутылочки Philips Avent сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи антиколиковых бутылочек Philips Avent, на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.*

      Форма соски и ребра жесткости предотвращают слипание соски

      Форма соски и ребра жесткости предотвращают слипание соски

      Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

      Форма соски, обеспечивающая надежный захват​

      Форма соски, обеспечивающая надежный захват​

      Форма соски позволяет малышу удобно захватить соску при кормлении. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.​

      Линейка совместимых изделий, с периода грудного вскармливания и вплоть до использования чашки

      Линейка совместимых изделий, с периода грудного вскармливания и вплоть до использования чашки

      Используйте различные сочетания компонентов молокоотсоса, бутылочки и чашки и получите изделие, которое соответствует именно вашим потребностям!

      Доступны соски разной скорости потока для кормления вашего растущего малыша​

      Доступны соски разной скорости потока для кормления вашего растущего малыша​

      Соски Philips Avent серии Anti-Colic имеют разную скорость потока — предпочтительная скорость зависит от возраста и индивидуальных особенностей малыша. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте бутылочки Philips Avent серии Anti-Colic только вместе с сосками Philips Avent серии Anti-Colic.​

      Соска не содержит бисфенола-А

      Соска не содержит бисфенола-А

      Антиколиковая соска Philips Avent изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.

      Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов

      Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов

      Полная совместимость бутылочек серии Anti-colic с клапаном AirFree. Бутылочку можно использовать с ним и без него, в зависимости от ваших потребностей. ​

      Эффективность клапана Anti-colic доказана*

      Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный антиколиковый клапан, который направляет воздух в нижнюю часть бутылочки во время кормления. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

      • В комплект входят:

        Соска
        2  шт.

      • Функции

        Антиколиковый клапан
        Помогает уменьшить заглатывание воздуха
        Соска
        Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
        Совместимость
        Антиколиковые бутылочки Philips Avent

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          Отзывы

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          • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
          • Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
          • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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