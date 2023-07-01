Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Соска рекомендована для детей от 6 месяцев.
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Сокращает риск возникновения вздутия живота и колик
2 шт.
Соска с быстрым потоком
С 6 мес.
Эффективность антиколиковой системы доказана*
Наш антиколиковый клапан не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от колик и дискомфорта в животе*. Мы встроили в соску специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Форма соски, обеспечивающая надежный захват
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Доступен целый диапазон разных скоростей потока для кормления вашего растущего малыша
Антиколиковые соски Philips Avent поставляются с разной скоростью потока — предпочтительная скорость зависит от возраста ребенка. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте антиколиковые бутылочки Philips Avent только вместе с антиколиковыми сосками Philips Avent.
Бумажная упаковка, сделанная с уменьшенным на 80 % углеродным следом**
Мы сократили уровень выбросов углекислого газа, разработав упаковку для сосок на 100 % из бумаги экологичного производства. Что в итоге? На 300 тонн меньше пластика в год*** и на 88 % меньше потребляемого ископаемого топлива** для минимального воздействия на экологию нашей планеты.
Соска не содержит бисфенол-А****
Антиколиковая соска Philips Avent изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.
Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов
Полная совместимость с антиколиковой бутылочкой Philips Avent с клапаном AirFree и без него.
У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя. Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.
*По сравнению с предыдущей упаковкой.
**На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.
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