SCY900/00
Поддерживает особый темп питья младенца
Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно.**
Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малыша и комфортного кормления малыша
Встроенный антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, таким образом снижая вероятность возникновения колик и дискомфорта
Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона. Обратите внимание, что соски Natural Response совместмы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.
Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.
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