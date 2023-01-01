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  • Поддерживает особый темп питья младенца Поддерживает особый темп питья младенца Поддерживает особый темп питья младенца

    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

    SCY900/00

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

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    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно.**

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малыша и комфортного кормления малыша​

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Встроенный антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, таким образом снижая вероятность возникновения колик и дискомфорта

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

    Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.​

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***​

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона. Обратите внимание, что соски Natural Response совместмы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.

    Если малыш не взял бутылочку с первого раза – это нормально​

    Если малыш не взял бутылочку с первого раза – это нормально​

    Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.​

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка 125 мл
      1  шт.
    Badge-D2C

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