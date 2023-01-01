Ключевые слова для поиска

  • Поддерживает особый темп питья младенца Поддерживает особый темп питья младенца Поддерживает особый темп питья младенца
  • Play Pause
  • Play Pause

    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

    SCY903/66

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.

    Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска, которая повторяет особенности груди

    • 1 бутылочка
    • 260 мл
    • Соска со средним потоком
    • 3-6 мес.
    Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

    Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

    Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить молоко и подышать.

    Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

    Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

    Очень важно найти подходящую соску

    Очень важно найти подходящую соску

    Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Встроенный антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, таким образом снижая вероятность возникновения колик и дискомфорта

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

    Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.​

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

    Те же продукты, новые обозначения

    Те же продукты, новые обозначения

    Мы перешли к обозначениям с разными уровнями скорости потока. Начните с соски, которая поставляется вместе с бутылочкой. Попробуйте соску с более медленным потоком, если ребенок давится молоком или оно вытекает у него изо рта. Попробуйте соску с более быстрым потоком, если ребенок играет с соской вместо питья или чем-то недоволен. По мере этого обновления вы можете получать упаковки и старой, и новой версии.

    Легко использовать, очищать и собирать

    Легко использовать, очищать и собирать

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***​

    Проявите терпение

    Проявите терпение

    Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.

    • Материал

      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка 260 мл
      1  шт.
      Соска со средним потоком
      1 шт.

    • Функции

      Особенности соски
      • Естественный захват соски
      • Конструкция предотвращает протекание
      • Мягкая и гибкая
      • Антиколиковый клапан

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.