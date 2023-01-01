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  • Подстраивается под ритм сосания именно вашего малыша​ Подстраивается под ритм сосания именно вашего малыша​ Подстраивается под ритм сосания именно вашего малыша​

    Philips Avent Natural Response Соска

    SCY961/02

    Общая оценка / 5
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    Подстраивается под ритм сосания именно вашего малыша​

    Соска ощущается ребенком и работает как мамина грудь, подстраиваясь под ритм сосания именно вашего малыша. Повторение естественной физиологии процесса делает кормление максимально близким к грудному. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки

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    Philips Avent Natural Response Соска

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    Подстраивается под ритм сосания именно вашего малыша​

    Соска, которая повторяет особенности груди

    • Соска Natural Response
    • 2 шт.
    • Соска с очень медленным потоком
    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно.**

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малышом и комфортного кормления малыша​

    Очень важно найти подходящую соску

    Очень важно найти подходящую соску

    Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

    Соска защищена от протекания молока

    Соска защищена от протекания молока

    Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

    Доступно несколько типов по скорости потока

    Доступно несколько типов по скорости потока

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

    Те же продукты, новые обозначения

    Те же продукты, новые обозначения

    Мы перешли к обозначениям с разными уровнями скорости потока. Начните с соски, которая поставляется вместе с бутылочкой. Попробуйте соску с более медленным потоком, если ребенок давится молоком или оно вытекает у него изо рта. Попробуйте соску с более быстрым потоком, если ребенок играет с соской вместо питья или чем-то недоволен. По мере этого обновления вы можете получать упаковки и старой, и новой версии.

    Бумажная упаковка и на 80 % меньше выбросов углекислого газа*

    Бумажная упаковка и на 80 % меньше выбросов углекислого газа*

    Мы сократили уровень выбросов углекислого газа, разработав упаковку для сосок на 100 % из бумаги экологичного производства. Что в итоге? На 300 тонн меньше пластика в год** и на 88 % меньше потребляемого ископаемого топлива* для минимального воздействия на экологию нашей планеты.

    Проявите терпение

    Проявите терпение

    Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.​

    Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А***

    Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А***

    Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A***.

    • Материал

      Соска
      • Силикон
      • Без бисфенола-А***

    • В комплект входят:

      Соска с очень медленным потоком
      2 шт.

    • Функции

      Особенности соски
      • Естественный захват соски
      • Конструкция предотвращает протекание
      • Мягкая и гибкая
      • Антиколиковый клапан

    Badge-D2C

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    • *На основании Home Test (домашнего тестирования), проведенных в США в 2021 (n=56)
    • **Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011​
    • **Не содержит бисфенол-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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