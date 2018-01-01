SHB4305BK/00
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием.Узнать обо всех преимуществах
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Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.
6 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.
Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Благодаря креплениям в форме крыла наушники лучше прилегают к уху и не выпадают.
Вкладыши обеспечивают оптимальную пассивную шумоизоляцию, а превосходная посадка гарантирует качественное воспроизведение музыки.
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.
Эти беспроводные наушники-вкладыши с невероятно легкой, невесомой конструкцией дарят свободу перемещения.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
UPC
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