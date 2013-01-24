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Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB4305BK/00
Общая оценка / 5
  • Bass+. Почувствуйте мощность звука. Bass+. Почувствуйте мощность звука. Bass+. Почувствуйте мощность звука.
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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4305BK/00
    Общая оценка / 5

    Bass+. Почувствуйте мощность звука.

    Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Bass+. Почувствуйте мощность звука.

    Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

    Bass+. Почувствуйте мощность звука.

    Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Bass+. Почувствуйте мощность звука.

    Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

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      Bass+. Почувствуйте мощность звука.

      • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
      • Вкладыши
      • Время воспроизведения — 6 часов
      • Невероятный комфорт
      Мощные 12,2-мм излучатели

      Мощные 12,2-мм излучатели

      Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.

      Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

      Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

      6 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

      Беспроводная технология Bluetooth

      Беспроводная технология Bluetooth

      Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

      Эргономичный дизайн для максимального комфорта

      Эргономичный дизайн для максимального комфорта

      Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.

      Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

      Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

      Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

      Крепления в форме крыла для надежной посадки

      Крепления в форме крыла для надежной посадки

      Благодаря креплениям в форме крыла наушники лучше прилегают к уху и не выпадают.

      Отличная звукоизоляция

      Отличная звукоизоляция

      Вкладыши обеспечивают оптимальную пассивную шумоизоляцию, а превосходная посадка гарантирует качественное воспроизведение музыки.

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

      Зарядный кабель USB

      Зарядный кабель USB

      Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

      Невесомая конструкция без проводов

      Невесомая конструкция без проводов

      Эти беспроводные наушники-вкладыши с невероятно легкой, невесомой конструкцией дарят свободу перемещения.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        12,2 мм
        Частотный диапазон
        9–21 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        107  дБ
        Диафрагма
        ПЭТ

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Управление вызовами
        • Прием/завершение вызова
        • Повторный набор последнего номера
        • Отключение микрофона
        • Отклонить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        110 ч*
        Время разговора
        5,5 ч*
        Время воспроизведения музыки
        6*  ч

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Габариты изделия

        высота
        2  см
        ширина
        10  см
        Глубина
        4  см
        Вес
        0,016  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        17,5  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        3,2  см
        Вес брутто
        0,073  кг
        Вес нетто
        0,035  кг
        Вес упаковки
        0,038  кг
        EAN
        69 51613 99152 7

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        19  см
        ширина
        11,6  см
        высота
        13,3  см
        Вес брутто
        0,31  кг
        Вес упаковки
        0,205  кг
        GTIN
        1 69 51613 99152 4
        Вес нетто
        0,105  кг

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