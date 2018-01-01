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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4305WT/00

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием.

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    Беспроводные наушники Bluetooth®

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    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
    • Вкладыши
    • Время воспроизведения — 6 часов
    • Невероятный комфорт
    Мощные 12,2-мм излучатели

    Мощные 12,2-мм излучатели

    Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.

    Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

    Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

    6 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

    Беспроводная технология Bluetooth

    Беспроводная технология Bluetooth

    Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

    Эргономичный дизайн для максимального комфорта

    Эргономичный дизайн для максимального комфорта

    Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.

    Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

    Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

    Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

    Крепления в форме крыла для надежной посадки

    Крепления в форме крыла для надежной посадки

    Благодаря креплениям в форме крыла наушники лучше прилегают к уху и не выпадают.

    Отличная звукоизоляция

    Отличная звукоизоляция

    Вкладыши обеспечивают оптимальную пассивную шумоизоляцию, а превосходная посадка гарантирует качественное воспроизведение музыки.

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

    Зарядный кабель USB

    Зарядный кабель USB

    Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

    Невесомая конструкция без проводов

    Невесомая конструкция без проводов

    Эти беспроводные наушники-вкладыши с невероятно легкой, невесомой конструкцией дарят свободу перемещения.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      9–21 000 Гц
      Диаметр излучателя
      12,2 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      107  дБ

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      4.1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      19  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      11.6  см
      Вес брутто
      0.31  кг
      Высота
      13.3  см
      GTIN
      1 69 51613 99153 1
      Вес нетто
      0.105  кг
      Вес упаковки
      0.205  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Управление вызовами
      • Прием/завершение вызова
      • Повторный набор последнего номера
      • Отключение микрофона
      • Отклонить вызов

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      6*  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      110 ч*
      Время разговора
      5,5 ч*

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3.2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 99153 4
      Вес брутто
      0.073  кг
      Вес нетто
      0.035  кг
      Вес упаковки
      0.038  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      2  см
      ширина
      10  см
      Глубина
      4  см
      Вес
      0.016  кг

    • Аксессуары

      Кабель USB
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    Badge-D2C

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