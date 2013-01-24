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Насыщенные басы, четкий звук
Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы, четкий звук
Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch. Узнать обо всех преимуществах
Насыщенные басы, четкий звук
Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы, четкий звук
Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch. Узнать обо всех преимуществах
Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
Мягкая и гибкая деталь соединения разъема и кабеля защищает кабель от повреждения даже в случае сильного сгибания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и повышает качество звучания.
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
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