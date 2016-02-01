SHE3205BK/00
Насыщенные басы, четкий звук
Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и повышает качество звучания.
Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.
Мягкая и гибкая деталь соединения разъема и кабеля защищает кабель от повреждения даже в случае сильного сгибания.
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
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