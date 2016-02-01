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  • Насыщенные басы, четкий звук Насыщенные басы, четкий звук Насыщенные басы, четкий звук

    Наушники-вкладыши

    SHE3205WT/00

    Насыщенные басы, четкий звук

    Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.

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    Наушники-вкладыши

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    Насыщенные басы, четкий звук

    Для комфортной посадки учитывается строение уха

    • 14,2-мм излучатели, открытое оформление
    • Наушник-вкладыш
    Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

    Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

    Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

    Прочная конструкция Flexi-Grip

    Прочная конструкция Flexi-Grip

    Мягкая и гибкая деталь соединения разъема и кабеля защищает кабель от повреждения даже в случае сильного сгибания.

    Неодимовые магниты улучшают звучание низких частот

    Неодимовые магниты улучшают звучание низких частот

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и повышает качество звучания.

    Для комфортной посадки учитывается строение уха

    При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

    • Звук

      Акустическая система
      открытый
      Диапазон частот
      8 - 24 000  Гц
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диаметр излучателя
      14.2  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      30  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      медь
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Никелированный
      Длина кабеля
      1  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    Badge-D2C

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