Наушники с микрофоном
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки.
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Мощный звук и глубокие басы Компактный дизайн 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция Вкладыши 2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку
В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.
Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.
Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас
Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.
Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Диапазон частот
10–22 000
Гц Сопротивление
16 Ом Тип магнита
Неодимовый Максимальная входная мощность
20 мВт Чувствительность
103 дБ
Внешняя упаковка
Длина
37.5
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
17.9
см Вес брутто
1.14
кг Высота
13.9
см GTIN
1 69 23410 72453 7 Вес нетто
0.312
кг Вес упаковки
0.828
кг
Внутренняя упаковка
Длина
18.1
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
8.1
см Высота
6
см Вес нетто
0.039
кг Вес брутто
0.127
кг Вес упаковки
0.088
кг GTIN
2 69 23410 72453 4
Размеры упаковки
Высота
17.3
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба ширина
5
см Глубина
2.7
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 23410 72453 0 Вес брутто
0.027
кг Вес нетто
0.013
кг Вес упаковки
0.014
кг
Дизайн
Цвет
Синий
Размеры
Размеры прибора (Ш x Г x В)
2,1 см * 1,2 см * 1,85 см Вес
0.012
кг
UPC
UPC
8 89446 00604 9
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