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  • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы

    Наушники с микрофоном

    SHE3555WT/00

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки.

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    Наушники с микрофоном

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    Мощный звук и глубокие басы

    Компактный дизайн

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши

    2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

    В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

    Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

    Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

    Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

    Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

    Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

    Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      10 мВт
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      101  дБ
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      медный
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      37.5  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      17.9  см
      Вес брутто
      1.14  кг
      Высота
      13.9  см
      GTIN
      1 69 23410 72452 0
      Вес нетто
      0.312  кг
      Вес упаковки
      0.828  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.1  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.1  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      0.039  кг
      Вес брутто
      0.127  кг
      Вес упаковки
      0.088  кг
      GTIN
      2 69 23410 72452 7

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.3  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      5  см
      Глубина
      2.7  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 72452 3
      Вес брутто
      0.027  кг
      Вес нетто
      0.013  кг
      Вес упаковки
      0.014  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      1.85  см
      ширина
      2.1  см
      Глубина
      1.2  см
      Вес
      0.012  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    • UPC

      UPC
      8 89446 00603 2

    Badge-D2C

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