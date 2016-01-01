SHE5200BK/51
Мощный звук
SHE5200 — это прочные наушники-вкладыши с прорезиненными задними стенками для дополнительной защиты. Мощные излучатели воспроизводят глубокие басы — насладитесь впечатляющим звучанием любимой музыки. Непревзойденная система шумоподавления позволит наслаждаться музыкой, не отвлекаясь на посторонние звуки.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественные 8,6-мм излучатели оснащены мощным магнитом для эффективного воспроизведения низких частот
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Благодаря пружинному металлическому зажиму кабеля и прорезиненным задним стенкам наушники выдержат любые испытания.
Усиленный кабель диаметром 2,5 мм и прочный корпус наушников, превосходное качество звучания и глубокие басы.
Особая форма наушников для комфортного ношения в течение долгого времени.
Усиленный кабель диаметром 2,5 мм и прочный корпус наушников, разработано специально для любителей мощных басов
Звук
Подключения
Дизайн
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.