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  • Мощный звук Мощный звук Мощный звук

    Наушники

    SHE5200WT/51

    Мощный звук

    SHE5200 — это прочные наушники-вкладыши с прорезиненными задними стенками для дополнительной защиты. Мощные излучатели воспроизводят глубокие басы — насладитесь впечатляющим звучанием любимой музыки. Непревзойденная система шумоподавления позволит наслаждаться музыкой, не отвлекаясь на посторонние звуки.

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    Наушники

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    Мощный звук

    Компактный размер, мощные басы

    • 8,6-мм излучатели/полузакрытый дизайн
    • Вкладыши
    Качественные 8,6-мм излучатели с мощным магнитом

    Качественные 8,6-мм излучатели с мощным магнитом

    Качественные 8,6-мм излучатели оснащены мощным магнитом для эффективного воспроизведения низких частот

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

    Пружинный металлический зажим кабеля для дополнительной надежности

    Пружинный металлический зажим кабеля для дополнительной надежности

    Благодаря пружинному металлическому зажиму кабеля и прорезиненным задним стенкам наушники выдержат любые испытания.

    Усиленный кабель диаметром 2,5 мм для более мощного звучания

    Усиленный кабель диаметром 2,5 мм и прочный корпус наушников, превосходное качество звучания и глубокие басы.

    Особая форма наушников для комфортного и долгого ношения

    Особая форма наушников для комфортного ношения в течение долгого времени.

    Усиленный кабель для дополнительной прочности

    Усиленный кабель диаметром 2,5 мм и прочный корпус наушников, разработано специально для любителей мощных басов

    • Звук

      Акустическая система
      Полузакрытая
      Диапазон частот
      10—22 000  Гц
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт

    • Подключения

      Разъем
      3,5 мм стерео
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    Badge-D2C

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