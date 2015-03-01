SHE8100BL/00
Всегда глубокое и чистое звучание басов
Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт.Узнать обо всех преимуществах
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В комплект с наушниками-вкладышами входят насадки трех размеров (от самых маленьких до больших), что обеспечивает идеальную посадку.
Передвигая ползунок системы защиты от спутывания, можно аккуратно соединить два кабеля наушников. Больше никакого спутывания и узелков!
Корпус наушников изготовлен из прочного алюминия, что предотвращает вибрации и обеспечивает максимально чистое звучание, а также износостойкость наушников при ежедневном использовании.
Специально разработанные наушники-вкладыши идеально подходят для любой формы уха. Эргономичный овальный звуковод и изогнутая форма обеспечивают оптимальный комфорт и удобную посадку в любых условиях.
Мягкое, прочное и гибкое соединение между наушниками и кабелем обеспечивает защиту от повреждений при постоянном сгибании.
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