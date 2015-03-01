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  • Всегда глубокое и чистое звучание басов Всегда глубокое и чистое звучание басов Всегда глубокое и чистое звучание басов

    Наушники-вкладыши

    SHE8100BL/00

    Всегда глубокое и чистое звучание басов

    Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт.

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    Наушники-вкладыши

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    Всегда глубокое и чистое звучание басов

    в прочном металлическом корпусе

    • 8,6-мм излучатели/полузакрытый дизайн
    • Вкладыши
    Силиконовые насадки доступны в трех размерах для оптимального комфорта

    Силиконовые насадки доступны в трех размерах для оптимального комфорта

    В комплект с наушниками-вкладышами входят насадки трех размеров (от самых маленьких до больших), что обеспечивает идеальную посадку.

    Система защиты от спутывания позволяет соединить кабели для аккуратного хранения

    Система защиты от спутывания позволяет соединить кабели для аккуратного хранения

    Передвигая ползунок системы защиты от спутывания, можно аккуратно соединить два кабеля наушников. Больше никакого спутывания и узелков!

    Прочный алюминиевый корпус предотвращает вибрации и обеспечивает чистое звучание

    Прочный алюминиевый корпус предотвращает вибрации и обеспечивает чистое звучание

    Корпус наушников изготовлен из прочного алюминия, что предотвращает вибрации и обеспечивает максимально чистое звучание, а также износостойкость наушников при ежедневном использовании.

    Усовершенствованные излучатели 8,6 мм для глубоких басов

    Усовершенствованные излучатели 8,6 мм для глубоких басов

    Изогнутая форма и овальные звуководы для эргономичности и комфорта

    Специально разработанные наушники-вкладыши идеально подходят для любой формы уха. Эргономичный овальный звуковод и изогнутая форма обеспечивают оптимальный комфорт и удобную посадку в любых условиях.

    Прочное соединение Flexi-Grip между наушниками и кабелем

    Мягкое, прочное и гибкое соединение между наушниками и кабелем обеспечивает защиту от повреждений при постоянном сгибании.

    • Звук

      Диапазон частот
      8—24 000 Гц
      Сопротивление
      16 Ом
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      30  мВт

    • Подключения

      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Длина кабеля
      1.2  м
    Badge-D2C

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