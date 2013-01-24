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Наушники-вкладыши

SHE8100RD/00
Общая оценка / 5
  • Всегда глубокое и чистое звучание басов Всегда глубокое и чистое звучание басов Всегда глубокое и чистое звучание басов
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    Наушники-вкладыши

    SHE8100RD/00
    Общая оценка / 5

    Всегда глубокое и чистое звучание басов

    Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Всегда глубокое и чистое звучание басов

    Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    Всегда глубокое и чистое звучание басов

    Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Всегда глубокое и чистое звучание басов

    Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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      Всегда глубокое и чистое звучание басов

      в прочном металлическом корпусе

      • 8,6-мм излучатели/полузакрытый дизайн
      • Вкладыши
      Прочный алюминиевый корпус предотвращает вибрации и обеспечивает чистое звучание

      Прочный алюминиевый корпус предотвращает вибрации и обеспечивает чистое звучание

      Корпус наушников изготовлен из прочного алюминия, что предотвращает вибрации и обеспечивает максимально чистое звучание, а также износостойкость наушников при ежедневном использовании.

      Система защиты от спутывания позволяет соединить кабели для аккуратного хранения

      Система защиты от спутывания позволяет соединить кабели для аккуратного хранения

      Передвигая ползунок системы защиты от спутывания, можно аккуратно соединить два кабеля наушников. Больше никакого спутывания и узелков!

      Силиконовые насадки доступны в трех размерах для оптимального комфорта

      Силиконовые насадки доступны в трех размерах для оптимального комфорта

      В комплект с наушниками-вкладышами входят насадки трех размеров (от самых маленьких до больших), что обеспечивает идеальную посадку.

      Усовершенствованные излучатели 8,6 мм для глубоких басов

      Усовершенствованные излучатели 8,6 мм для глубоких басов

      Прочное соединение Flexi-Grip между наушниками и кабелем

      Мягкое, прочное и гибкое соединение между наушниками и кабелем обеспечивает защиту от повреждений при постоянном сгибании.

      Изогнутая форма и овальные звуководы для эргономичности и комфорта

      Специально разработанные наушники-вкладыши идеально подходят для любой формы уха. Эргономичный овальный звуковод и изогнутая форма обеспечивают оптимальный комфорт и удобную посадку в любых условиях.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Полузакрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        8—24 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        Медная
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт

      • Подключения

        Разъем
        3,5 мм стерео
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Дизайн

        цвет
        Красные

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