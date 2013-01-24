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Всегда глубокое и чистое звучание басов
Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда глубокое и чистое звучание басов
Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах
Всегда глубокое и чистое звучание басов
Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда глубокое и чистое звучание басов
Наушники-вкладыши Philips SHE8100 оснащены высококачественными излучателями для передачи действительно глубоких басов. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает чистое звучание, а овальные звуководы гарантируют эргономичность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах
Корпус наушников изготовлен из прочного алюминия, что предотвращает вибрации и обеспечивает максимально чистое звучание, а также износостойкость наушников при ежедневном использовании.
Передвигая ползунок системы защиты от спутывания, можно аккуратно соединить два кабеля наушников. Больше никакого спутывания и узелков!
В комплект с наушниками-вкладышами входят насадки трех размеров (от самых маленьких до больших), что обеспечивает идеальную посадку.
Мягкое, прочное и гибкое соединение между наушниками и кабелем обеспечивает защиту от повреждений при постоянном сгибании.
Специально разработанные наушники-вкладыши идеально подходят для любой формы уха. Эргономичный овальный звуковод и изогнутая форма обеспечивают оптимальный комфорт и удобную посадку в любых условиях.
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