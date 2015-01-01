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  • Динамичные и плотные басы Динамичные и плотные басы Динамичные и плотные басы

    Наушники

    SHL3160BK/00

    Динамичные и плотные басы

    Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.

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    Наушники

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    Динамичные и плотные басы

    Наушники в стиле DJ мониторного типа

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

    32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

    Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое, детальное и естественное звучание.

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы

    Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

    Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

    Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

    Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

    Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м

    Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м

    Компактная плоская складная конструкция для удобства переноски

    Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники в стиле DJ легко складываются, гарантируя удобство переноски.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      8–22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      24 Oм
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Максимальная входная мощность
      1500 мВт
      Чувствительность
      107 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,2 м
      Подключение кабеля
      двустороннее
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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