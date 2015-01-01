Наушники
Динамичные и плотные басы
Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.
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Динамичные и плотные басы Наушники в стиле DJ мониторного типа 32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные 32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания
Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое, детальное и естественное звучание.
Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию
Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы
Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании
Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки
Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м Компактная плоская складная конструкция для удобства переноски
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники в стиле DJ легко складываются, гарантируя удобство переноски.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Диапазон частот
8–22 000
Гц Диаметр излучателя
32 мм Диафрагма
ПЭТ Сопротивление
24 Oм Тип магнита
Неодимовый Тип
Динамический Максимальная входная мощность
1500 мВт Чувствительность
107 дБ
Подключения
Длина кабеля
1,2 м Подключение кабеля
двустороннее Разъем
3.5
миллиметра
Дизайн
Цвет
Белый
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