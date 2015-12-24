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  • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ1305LF/00

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1305. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку.

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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

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    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Надежная посадка и сверхлегкая конструкция

    • 8,6-мм излучатели/открытое оформление
    • Наушник-вкладыш
    Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

    Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

    Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 5,7 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

    C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

    Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

    Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

    Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

    Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

    3 размера насадок для удобной посадки

    3 размера насадок для удобной посадки

    Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    • Звук

      Акустическая система
      Полузакрытая
      Диапазон частот
      15 - 22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      13,6 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      10 мВт
      Чувствительность
      107 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      18.1  см
      Вес брутто
      1.9326  кг
      Высота
      24.8  см
      GTIN
      1 69 25970 70528 5
      Вес нетто
      0.5856  кг
      Вес упаковки
      1.347  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.2  см
      Высота
      10.5  см
      Вес нетто
      0.0732  кг
      Вес брутто
      0.2062  кг
      Вес упаковки
      0.133  кг
      GTIN
      2 69 25970 70528 2

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70528 8
      Вес брутто
      0.0584  кг
      Вес нетто
      0.0244  кг
      Вес упаковки
      0.034  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      8  см
      ширина
      3  см
      Глубина
      2.8  см
      Вес
      0.0244  кг

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Размещение кабелей
      Кабельный зажим

    • Дизайн

      Цвет
      Желтый лайм и белый

    Badge-D2C

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