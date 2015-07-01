SHQ2300OR/00
Максимальная свобода и безграничные возможности
Уникальный фиксатор наушников Actionfit SHQ2300 обеспечивает надежную посадку: наушники не спадают даже при самых интенсивных занятиях. Сосредоточьтесь на тренировке и добивайтесь высоких результатов!Узнать обо всех преимуществах
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Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.
Прорезиненный фиксатор наушников обеспечивает надежную посадку. Больше не нужно беспокоиться о том, что наушники могут выпасть.
Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.
Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 4,3 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
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