Легкая конструкция (4,3 г) для максимального комфорта*
Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 4,3 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки
В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Превосходное звучание для эффективных результатов
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности
Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.
Фиксатор для надежной посадки
Прорезиненный фиксатор наушников обеспечивает надежную посадку. Больше не нужно беспокоиться о том, что наушники могут выпасть.
Защита от влаги и пота — идеально для тренировок
Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.
3 размера насадок для удобной посадки
Наушники-вкладыши обеспечивают звукоизоляцию
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.
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