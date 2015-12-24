SHQ3305OR/00
Максимальная свобода и безграничные возможности
Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3305 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта.Узнать обо всех преимуществах
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Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.
В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.
Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
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