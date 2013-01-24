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Максимальная свобода и безграничные возможности
Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3305 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта. Узнать обо всех преимуществах
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Максимальная свобода и безграничные возможности
Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3305 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта. Узнать обо всех преимуществах
Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.
В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.
Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.
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