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  • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ3305WS/00

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3305 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта.

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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

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    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Надежная посадка и легкая конструкция

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Заушное крепление
    Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

    Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

    Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

    Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

    Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

    Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

    3 размера насадок для удобной посадки

    3 размера насадок для удобной посадки

    Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Наушники-вкладыши обеспечивают звукоизоляцию

    Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      6–24 000  Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      18.1  см
      Вес брутто
      1.8822  кг
      Высота
      24.8  см
      GTIN
      1 69 25970 70023 5
      Вес нетто
      0.5544  кг
      Вес упаковки
      1.3278  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.2  см
      Высота
      10.5  см
      Вес нетто
      0.0693  кг
      Вес брутто
      0.1999  кг
      Вес упаковки
      0.1306  кг
      GTIN
      2 69 25970 70023 2

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70023 8
      Вес брутто
      0.0563  кг
      Вес нетто
      0.0231  кг
      Вес упаковки
      0.0332  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      8  см
      ширина
      3  см
      Глубина
      2.8  см
      Вес
      0.0231  кг

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Размещение кабелей
      Кабельный зажим

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    Badge-D2C

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