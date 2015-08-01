SHQ7300OR/00
Разработано для прослушивания музыки во время тренировок
Микроизлучатели спортивных наушников Philips SHQ7300 воспроизводят плотные басы и сбалансированный звук, а фиксаторы обеспечивают безопасную посадку. Благодаря возможности сопряжения одним касанием с помощью NFC и защите от влаги IPX2, эти наушники — идеальный выбор для любителей спорта и музыки.Узнать обо всех преимуществах
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Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники-вкладыши Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
Точно настроенные микроизлучатели обеспечивают превосходное качество звука при прослушивании музыки на наушниках-вкладышах с поддержкой Bluetooth. Точные 6-мм микроизлучатели и микросхема со встроенным эквалайзером и функцией Bluetooth позволили нам создать компактный и удобный форм-фактор спортивных наушников SHQ7300 и обеспечить воспроизведение мощного и сбалансированного звука.
Материалы изделия имеют класс защиты IPX2, поэтому модель SHQ7300 идеально подходит для использования на улице и во время занятий спортом. IPX2 — это международный стандарт защиты от влаги, в соответствии с которым пот и вода не проникают в наушники.
Благодаря компактным излучателям эти наушники плотно прилегают к уху, обеспечивая комфортную посадку и отсекая внешние шумы, что гарантирует вам максимально яркие впечатления от прослушивания.
Тренируйтесь под любимую музыку благодаря ультралегким наушникам SHQ7300. Устройство оснащено фиксатором посадки, чтобы вы наслаждались полной свободой движения.
Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых мелодий просто подключите устройство Philips SHQ7300 к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, коснитесь соответствующего элемента управления на чашках наушников.
Вы можете отрегулировать длину кабеля, чтобы свободно двигаться во время тренировки или любого другого занятия. Просто поместите кабель в специальный регулятор и выберите оптимальную длину. Теперь кабель защищен от спутывания — и ничто не будет отвлекать вас от тренировки!
Модель SHQ7300 оснащена дополнительным прорезиненным ушным креплением-петлей, которое можно зафиксировать на наушниках для дополнительного комфорта и надежной посадки.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
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