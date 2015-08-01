Bluetooth для прослушивания музыки и совершения вызовов в беспроводном режиме

Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых мелодий просто подключите устройство Philips SHQ7300 к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, коснитесь соответствующего элемента управления на чашках наушников.