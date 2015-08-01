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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    SHQ7300OR/00

    Разработано для прослушивания музыки во время тренировок

    Микроизлучатели спортивных наушников Philips SHQ7300 воспроизводят плотные басы и сбалансированный звук, а фиксаторы обеспечивают безопасную посадку. Благодаря возможности сопряжения одним касанием с помощью NFC и защите от влаги IPX2, эти наушники — идеальный выбор для любителей спорта и музыки.

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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

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    Разработано для прослушивания музыки во время тренировок

    Беспроводное сопряжение одним касанием с помощью NFC

    • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники-вкладыши Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

    Точно настроенные микроизлучатели воспроизводят плотные и сбалансированные басы

    Точно настроенные микроизлучатели воспроизводят плотные и сбалансированные басы

    Точно настроенные микроизлучатели обеспечивают превосходное качество звука при прослушивании музыки на наушниках-вкладышах с поддержкой Bluetooth. Точные 6-мм микроизлучатели и микросхема со встроенным эквалайзером и функцией Bluetooth позволили нам создать компактный и удобный форм-фактор спортивных наушников SHQ7300 и обеспечить воспроизведение мощного и сбалансированного звука.

    Защита от влаги IPX2: созданы специально для любителей спорта

    Защита от влаги IPX2: созданы специально для любителей спорта

    Материалы изделия имеют класс защиты IPX2, поэтому модель SHQ7300 идеально подходит для использования на улице и во время занятий спортом. IPX2 — это международный стандарт защиты от влаги, в соответствии с которым пот и вода не проникают в наушники.

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Благодаря компактным излучателям эти наушники плотно прилегают к уху, обеспечивая комфортную посадку и отсекая внешние шумы, что гарантирует вам максимально яркие впечатления от прослушивания.

    Ультралегкая конструкция и надежная посадка для прослушивания во время тренировок

    Ультралегкая конструкция и надежная посадка для прослушивания во время тренировок

    Тренируйтесь под любимую музыку благодаря ультралегким наушникам SHQ7300. Устройство оснащено фиксатором посадки, чтобы вы наслаждались полной свободой движения.

    Bluetooth для прослушивания музыки и совершения вызовов в беспроводном режиме

    Bluetooth для прослушивания музыки и совершения вызовов в беспроводном режиме

    Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых мелодий просто подключите устройство Philips SHQ7300 к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, коснитесь соответствующего элемента управления на чашках наушников.

    Удобный беспроводной режим благодаря поддержке Bluetooth 3.0

    Удобный беспроводной режим благодаря поддержке Bluetooth 3.0

    Удобная регулировка длины кабеля для вашего комфорта

    Вы можете отрегулировать длину кабеля, чтобы свободно двигаться во время тренировки или любого другого занятия. Просто поместите кабель в специальный регулятор и выберите оптимальную длину. Теперь кабель защищен от спутывания — и ничто не будет отвлекать вас от тренировки!

    Фиксатор двух размеров для комфортной и надежной посадки

    Модель SHQ7300 оснащена дополнительным прорезиненным ушным креплением-петлей, которое можно зафиксировать на наушниках для дополнительного комфорта и надежной посадки.

    • Звук

      Диапазон частот
      8—22 000  Гц
      Улучшение звука
      • Эхоконтроль
      • Шумоподавление
      Диаметр излучателя
      6 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Звуковая катушка
      Медь
      Максимальная входная мощность
      25 мВт
      Чувствительность
      105 дБ

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      3.0+EDR
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      14  см
      Вес брутто
      0.728  кг
      Высота
      18.5  см
      GTIN
      1 69 25970 70147 8
      Вес нетто
      0.33  кг
      Вес упаковки
      0.398  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      • Повторный набор последнего номера
      • Отключение микрофона
      • Переключение между разговором и музыкой
      • удержание вызова
      Регулировка громкости
      Да

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Время воспроизведения музыки
      5.5  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      150 ч
      Время разговора
      6 ч
      Вес батареи
      2,1 г

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      4  см
      Глубина
      9.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70147 1
      Вес брутто
      0.097  кг
      Вес нетто
      0.055  кг
      Вес упаковки
      0.042  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      8  см
      ширина
      3.5  см
      Глубина
      3.5  см
      Вес
      0.023  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство пользователя
      Краткое руководство пользователя
      Кабель USB
      Комплект для зарядки
      Чехол
      Чехол из быстро высыхающего материала

    • Дизайн

      Цвет
      Оранжевый

    Badge-D2C

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