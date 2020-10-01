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    Беспроводные наушники-вкладыши

    TAE4205BK/00

    Почувствуйте басы

    Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.

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    Беспроводные наушники-вкладыши

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    Почувствуйте басы

    • 8,2-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    Кнопка усиления басов. Мгновенно более мощные басы

    Кнопка усиления басов. Мгновенно более мощные басы

    Эти беспроводные наушники оснащены мощными 8,2-мм излучателями с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и энергичные низкие частоты. Хотите большего? Просто нажмите кнопку усиления басов на встроенном пульте — вы моментально почувствуете разницу.

    10 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

    10 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

    10 часов воспроизведения после 2-часовой зарядки через USB-C. Аккумулятор почти разрядился? 15 минут зарядки хватит вам на дополнительные 1,5 часа воспроизведения. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.

    Надежные, гибкие, комфортные

    Надежные, гибкие, комфортные

    Акустическая трубка овальной формы и сменные амбушюры обеспечат комфортную посадку. Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.

    Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами

    Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами

    Принимайте вызовы, ставьте на паузу выбранный плейлист. Все это, не касаясь смартфона. Умное сопряжение по Bluetooth позволяет наушникам запоминать последнее подключенное устройство.

    3 пары резиновых амбушюр

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    Кабель наушников комфортно располагается на шее пользователя

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    Мощные излучатели 8,2 мм с неодимовыми магнитами

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    Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 1,5 часов тренировки с музыкой

    Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1,5 часа работы в режиме воспроизведения.

    Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

    Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Крепления в форме крыла для надежной посадки. Более эффективное пассивное шумоподавление.

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    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диаметр излучателя
      8,2 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      NdFeB
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Чувствительность
      105  дБ

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,0
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      42.2  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      22  см
      Вес брутто
      2.788  кг
      Высота
      21.2  см
      GTIN
      1 48 95229 10967 1
      Вес нетто
      0.84  кг
      Вес упаковки
      1.948  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Управление вызовами
      • Прием/завершение вызова
      • Отклонить вызов

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      10.2  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.1  см
      Высота
      17.5  см
      Вес нетто
      0.105  кг
      Вес брутто
      0.298  кг
      Вес упаковки
      0.193  кг
      GTIN
      2 48 95229 10967 8

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      10  часов

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10967 4
      Вес брутто
      0.082  кг
      Вес нетто
      0.035  кг
      Вес упаковки
      0.047  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      2  см
      ширина
      10  см
      Глубина
      4  см
      Вес
      0.016  кг

    • Аксессуары

      Кабель USB
      Кабель USB-C

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • UPC

      UPC
      8 40063 20088 3

    Badge-D2C

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