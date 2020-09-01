Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.
Кнопка усиления басов. Мгновенно более мощные басы
Эти беспроводные наушники оснащены мощными 8,2-мм излучателями с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и энергичные низкие частоты. Хотите большего? Просто нажмите кнопку усиления басов на встроенном пульте — вы моментально почувствуете разницу.
10 часов воспроизведения. Зарядка USB-C
10 часов воспроизведения после 2-часовой зарядки через USB-C. Аккумулятор почти разрядился? 15 минут зарядки хватит вам на дополнительные 1,5 часа воспроизведения. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.
Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами
Принимайте вызовы, ставьте на паузу выбранный плейлист. Все это, не касаясь смартфона. Умное сопряжение по Bluetooth позволяет наушникам запоминать последнее подключенное устройство.
Надежные, гибкие, комфортные
Акустическая трубка овальной формы и сменные амбушюры обеспечат комфортную посадку. Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.
3 пары резиновых амбушюр
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Кабель наушников комфортно располагается на шее пользователя
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Мощные излучатели 8,2 мм с неодимовыми магнитами
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Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 1,5 часов тренировки с музыкой
Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1,5 часа работы в режиме воспроизведения.
Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth
Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Крепления в форме крыла для надежной посадки. Более эффективное пассивное шумоподавление.
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