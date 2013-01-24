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Почувствуйте басы
Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте басы
Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Узнать обо всех преимуществах
Почувствуйте басы
Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте басы
Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Узнать обо всех преимуществах
Эти беспроводные наушники оснащены мощными 8,2-мм излучателями с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и энергичные низкие частоты. Хотите большего? Просто нажмите кнопку усиления басов на встроенном пульте — вы моментально почувствуете разницу.
10 часов воспроизведения после 2-часовой зарядки через USB-C. Аккумулятор почти разрядился? 15 минут зарядки хватит вам на дополнительные 1,5 часа воспроизведения. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.
Акустическая трубка овальной формы и сменные амбушюры обеспечат комфортную посадку. Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.
Принимайте вызовы, ставьте на паузу выбранный плейлист. Все это, не касаясь смартфона. Умное сопряжение по Bluetooth позволяет наушникам запоминать последнее подключенное устройство.
Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1,5 часа работы в режиме воспроизведения.
Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
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