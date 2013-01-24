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Беспроводные наушники-вкладыши

TAE4205WT/00
Общая оценка / 5
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    headphones

    Беспроводные наушники-вкладыши

    TAE4205WT/00
    Общая оценка / 5

    Почувствуйте басы

    Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники-вкладыши

    Почувствуйте басы

    Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Узнать обо всех преимуществах

    Почувствуйте басы

    Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники-вкладыши

    Почувствуйте басы

    Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Узнать обо всех преимуществах

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      Почувствуйте басы

      • 8,2-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши

      Кнопка усиления басов. Мгновенно более мощные басы

      Эти беспроводные наушники оснащены мощными 8,2-мм излучателями с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и энергичные низкие частоты. Хотите большего? Просто нажмите кнопку усиления басов на встроенном пульте — вы моментально почувствуете разницу.

      10 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

      10 часов воспроизведения после 2-часовой зарядки через USB-C. Аккумулятор почти разрядился? 15 минут зарядки хватит вам на дополнительные 1,5 часа воспроизведения. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.

      Надежные, гибкие, комфортные

      Акустическая трубка овальной формы и сменные амбушюры обеспечат комфортную посадку. Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.

      Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами

      Принимайте вызовы, ставьте на паузу выбранный плейлист. Все это, не касаясь смартфона. Умное сопряжение по Bluetooth позволяет наушникам запоминать последнее подключенное устройство.

      Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 1,5 часов тренировки с музыкой

      Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1,5 часа работы в режиме воспроизведения.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

      Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Диаметр излучателя
        8,2 мм
        Чувствительность
        105  дБ
        Диафрагма
        ПЭТ

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Управление вызовами
        • Прием/завершение вызова
        • Повторный набор последнего номера
        • Отключение микрофона
        • Отклонить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Кабель USB-C

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        110 ч*
        Время разговора
        5,5 ч*
        Время воспроизведения музыки
        6*  ч

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Габариты изделия

        высота
        2  см
        ширина
        10  см
        Глубина
        4  см
        Вес
        0,016  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        17,5  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,082  кг
        Вес нетто
        0,035  кг
        Вес упаковки
        0,047  кг
        EAN
        48 95229 11024 3

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        42,2  см
        ширина
        22  см
        высота
        21,2  см
        Вес брутто
        2,788  кг
        Вес нетто
        0,840  кг
        Вес упаковки
        1,948  кг
        GTIN
        1 48 95229 11024 0

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        10,2  см
        ширина
        10,1  см
        высота
        17,5  см
        Вес брутто
        0,298  кг
        Вес нетто
        0,105  кг
        Вес упаковки
        0,193  кг
        GTIN
        2 48 95229 11024 7

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