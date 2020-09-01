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Накладные беспроводные наушники

TAH4205BK/00
Общая оценка / 5
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    Bluetooth

    Накладные беспроводные наушники

    TAH4205BK/00
    Общая оценка / 5

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

    Накладные беспроводные наушники

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

    Накладные беспроводные наушники

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

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      Почувствуйте басы

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Bluetooth®
      Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

      Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

      Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

      29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

      29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

      Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.

      Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

      Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

      Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

      Плоская складная конструкция для удобного хранения

      Плоская складная конструкция для удобного хранения

      Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

      Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

      Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

      Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.

      Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

      Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

      Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Складные, компактные наушники для удобства в поездках

      Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Кабель USB-C

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время нахождения в режиме ожидания
        166 ч
        Время разговора
        21 ч
        Время воспроизведения музыки
        29  ч

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Улучшение звука
        Шумоподавление
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Чувствительность
        110  дБ
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип
        динамический

      • Габариты изделия

        высота
        18,5  см
        ширина
        16,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес
        0,15  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        22,5  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        5  см
        Вес брутто
        0,29  кг
        Вес нетто
        0,1805  кг
        Вес упаковки
        0,1095  кг
        EAN
        48 95229 10969 8

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        21,2  см
        ширина
        17  см
        высота
        24  см
        Вес брутто
        1,04  кг
        Вес нетто
        0,5415  кг
        Вес упаковки
        0,4985  кг
        GTIN
        1 48 95229 10969 5

      • UPC

        UPC
        8 40063 20090 6

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