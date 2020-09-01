Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации.
Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки
Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.
29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C
Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.
Облегченное регулируемое оголовье с накладкой
Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.
Плоская складная конструкция для удобного хранения
Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.
Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами
Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.
Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа
Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth
Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Складные, компактные наушники для удобства в поездках
Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту
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