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  • Почувствуйте басы Почувствуйте басы Почувствуйте басы

    Накладные беспроводные наушники

    TAH4205WT/00

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации.

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    Накладные беспроводные наушники

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    Почувствуйте басы

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    • Компактная складная конструкция
    • До 29 часов воспроизведения
    Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

    Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

    Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

    29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

    29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

    Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.

    Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

    Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

    Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

    Плоская складная конструкция для удобного хранения

    Плоская складная конструкция для удобного хранения

    Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

    Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

    Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

    Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.

    Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

    Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

    Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

    Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Складные, компактные наушники для удобства в поездках

    Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      20 мВт
      Чувствительность
      110 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5.0 или более поздняя
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.2  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      17  см
      Вес брутто
      1.043  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 48 95229 11028 8
      Вес нетто
      0.5415  кг
      Вес упаковки
      0.5015  кг

    • Комфорт

      Тип управления
      Кнопка

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      1 шт.
      Время воспроизведения музыки
      29  часов
      Время разговора
      21 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 4hrs
      Вес аккумулятора (общий)
      5.3  г
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      166 hr
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11028 1
      Вес брутто
      0.286  кг
      Вес нетто
      0.1805  кг
      Вес упаковки
      0.1055  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      18.5  см
      ширина
      16.5  см
      Глубина
      4  см
      Вес
      0.15  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C

    • Дизайн

      Цвет
      Белый
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Складная конструкция
      Плоский
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Накладные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • UPC

      UPC
      8 40063 20110 1

    Badge-D2C

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    • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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