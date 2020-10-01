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Накладные беспроводные наушники

TAH4205WT/00
Общая оценка / 5
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    Bluetooth

    Накладные беспроводные наушники

    TAH4205WT/00
    Общая оценка / 5

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

    Накладные беспроводные наушники

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

    Накладные беспроводные наушники

    Почувствуйте басы

    Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

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      Почувствуйте басы

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Компактная складная конструкция
      • До 29 часов воспроизведения
      Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

      Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

      Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

      Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

      29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

      Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.

      Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

      Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

      Плоская складная конструкция для удобного хранения

      Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

      Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

      Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

      Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Складные, компактные наушники для удобства в поездках

      Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

      • Звук

        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Чувствительность
        110 дБ (1 кГц)
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,0
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Наибольший радиус действия
        До 10
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth
        Беспроводное соединение
        Да
        Микрофон
        Встроенный микрофон

      • Комфорт

        Тип элементов управления
        Кнопка

      • Дизайн

        Цвет
        Белый
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Складная конструкция
        Плоский
        Плотная посадка
        Накладные
        Тип чашки
        Закрытого типа
        Заполняющий уши материал
        Синтетическая кожа

      • Питание

        Время воспроизведения музыки
        29
        Время разговора
        21 ч
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (наушники)
        250 мА*ч
        Время работы аккумулятора в режиме ожидания
        166 ч
        Время зарядки
        2
        Быстрая зарядка
        15 мин для 4 часов работы
        Количество батарей
        1 шт.
        Вес аккумулятора (общий)
        5,3 г
        Перезарядка
        Да

      • Аксессуары

        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C
        Краткое руководство
        Да

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        21,2
        ширина
        17
        высота
        24
        Вес брутто
        1,043
        Вес нетто
        0,5415
        Вес упаковки
        0,5015
        GTIN
        1 48 95229 11028 8

      • Габариты изделия

        высота
        18,5
        ширина
        16,5
        Глубина
        4
        Вес
        0,15

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        высота
        22,5
        ширина
        19,5
        Глубина
        5
        Вес брутто
        0,286
        Вес нетто
        0,1805
        Вес упаковки
        0,1055
        EAN
        48 95229 11028 1

      • UPC

        UPC
        8 40063 20110 1

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          • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
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