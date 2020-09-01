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  • Полная готовность к действию Полная готовность к действию Полная готовность к действию

    2000 series Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT2205BK/00

    Полная готовность к действию

    Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения.

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    2000 series Полностью беспроводные наушники-вкладыши

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    Полная готовность к действию

    • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Bluetooth®

    Защита от брызг и пота IPX4

    Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

    Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

    Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 4 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 8 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 дополнительный час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

    Надежная удобная посадка

    6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.

    Переключатели позволяют управлять музыкой и звонками

    Кнопка на каждом из наушников позволяет легко управлять прослушиванием. Переключайтесь между композициями, ставьте музыку на паузу, отвечайте или сбрасывайте вызовы и не только.

    Легко активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне

    Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите голосового ассистента на смартфоне воспроизвести музыку, проложить маршрут, проверить наличие уведомлений и многое другое.

    Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

    Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

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    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диаметр излучателя
      6 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      NdFeB
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Чувствительность
      90  дБ

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      37.5  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      27.5  см
      Вес брутто
      4.25  кг
      Высота
      24.5  см
      GTIN
      1 48 95229 10989 3
      Вес нетто
      0.768  кг
      Вес упаковки
      3.482  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      • Переключение между 2 вызовами

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.7  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      12.8  см
      Высота
      10.4  см
      Вес нетто
      0.096  кг
      Вес брутто
      0.5  кг
      Вес упаковки
      0.404  кг
      GTIN
      2 48 95229 10989 0

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      4+8  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      50 ч
      Время разговора
      3 ч

    • Размеры упаковки

      Высота
      18  см
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      4  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10989 6
      Вес брутто
      0.153  кг
      Вес нетто
      0.032  кг
      Вес упаковки
      0.121  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      2.9  см
      ширина
      5.5  см
      Глубина
      3.7  см
      Вес
      0.032  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      Кабель USB (Type-A – Type-C)
      Накладки для наушников
      3 размера

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • UPC

      UPC
      8 40063 20125 5

    Badge-D2C

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