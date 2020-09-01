TAT2205BL/00
Полная готовность к действию
Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 4 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 8 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 дополнительный час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.
6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.
Кнопка на каждом из наушников позволяет легко управлять прослушиванием. Переключайтесь между композициями, ставьте музыку на паузу, отвечайте или сбрасывайте вызовы и не только.
Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите голосового ассистента на смартфоне воспроизвести музыку, проложить маршрут, проверить наличие уведомлений и многое другое.
Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
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Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
UPC
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