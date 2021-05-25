Безопасные и удобные. Сенсорное управление.
От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасные и удобные. Сенсорное управление.
От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах
Безопасные и удобные. Сенсорное управление.
От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасные и удобные. Сенсорное управление.
От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах
Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к попаданию воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.
Ваша музыка всегда с вами. Превосходный звук благодаря 6-мм излучателями и 6 часов воспроизведения без подзарядки. Полностью заряженный футляр для зарядки обеспечит дополнительные 18 часов воспроизведения. А всего 15 минут зарядки хватит для дополнительного часа работы наушников.
Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а сменные амбушюры обеспечивают идеальное и надежное прилегание для пассивного шумоподавления. Крепления в форме крыла позволят избежать выпадения наушников из ушей.
Сенсорное управление на корпусе наушников позволяет ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.
Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания.
Дизайн
Звук
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Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
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