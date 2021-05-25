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Полностью беспроводные наушники

TAT3216WT/00
Общая оценка / 5
  • Безопасные и удобные. Сенсорное управление. Безопасные и удобные. Сенсорное управление. Безопасные и удобные. Сенсорное управление.
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    Полностью беспроводные наушники

    TAT3216WT/00
    Общая оценка / 5

    Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

    От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

    От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

    От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

    От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

      • Вакуумные наушники-вкладыши
      • Портативный футляр для зарядки
      • Класс защиты от влаги IPX5
      • До 26 часов воспроизведения
      Защита от влаги и пота IPX5

      Защита от влаги и пота IPX5

      Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к попаданию воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.

      Портативный футляр для зарядки USB. 18 дополнительных часов воспроизведения

      Портативный футляр для зарядки USB. 18 дополнительных часов воспроизведения

      Ваша музыка всегда с вами. Превосходный звук благодаря 6-мм излучателями и 6 часов воспроизведения без подзарядки. Полностью заряженный футляр для зарядки обеспечит дополнительные 18 часов воспроизведения. А всего 15 минут зарядки хватит для дополнительного часа работы наушников.

      Звонки с одним наушником. Монофонический режим

      Звонки с одним наушником. Монофонический режим

      Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

      Надежная и комфортная посадка

      Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а сменные амбушюры обеспечивают идеальное и надежное прилегание для пассивного шумоподавления. Крепления в форме крыла позволят избежать выпадения наушников из ушей.

      Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

      Сенсорное управление на корпусе наушников позволяет ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

      Индивидуальная настройка звука. Приложение Philips Headphones

      Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания.

      • Дизайн

        Цвет
        Белый
        Стиль ношения
        Вкладыши
        Заполняющий уши материал
        Силикон
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Силиконовые амбушюры

      • Звук

        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Диаметр излучателя
        6 мм
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        3 мВт
        Чувствительность
        105 дБ (1 кГц)
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Версия Bluetooth
        5,0
        Беспроводное соединение
        Да
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth

      • Внешняя упаковка

        Длина
        31  см
        Количество потребительских упаковок
        24
        ширина
        22  см
        Вес брутто
        4.88  кг
        высота
        34.5  см
        GTIN
        1 48 95229 11749 2
        Вес нетто
        1.992  кг
        Вес упаковки
        2.888  кг

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Класс защиты от влаги
        IPX5
        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Монофонический режим TWS
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Тип управления
        Сенсорное

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        14.4  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        10  см
        высота
        16  см
        Вес нетто
        0.249  кг
        Вес брутто
        0.55  кг
        Вес упаковки
        0.301  кг
        GTIN
        2 48 95229 11749 9

      • Питание

        Перезарядка
        Да
        Количество батарей
        3 шт.
        Время воспроизведения музыки
        6 + 18  часов
        Время разговора
        5 ч
        Время зарядки
        2  часов
        Быстрая зарядка
        15 mins for 1 hr
        Тип батареи (футляр для зарядки)
        Lithium-ion (built-in)
        Тип батареи (наушники)
        Lithium-ion (built-in)
        Вес аккумулятора (общий)
        13  г
        Емкость аккумулятора (футляр)
        450  mAh
        Емкость аккумулятора (вкладыш)
        50  mAh
        Время работы аккумулятора в режиме ожидания
        80 hr

      • Размеры упаковки

        высота
        17.5  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        9.5  см
        Глубина
        4.5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 11749 5
        Вес брутто
        0.158  кг
        Вес нетто
        0.083  кг
        Вес упаковки
        0.075  кг

      • Габариты изделия

        высота
        4  см
        ширина
        9  см
        Глубина
        5  см
        Вес
        0.055  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да
        Амбушюры
        3 пары (S/M/L)
        Зарядный чехол
        Да
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 500 мм

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20184 2

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Ручной
        Поддержка голосового ассистента
        Да

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