Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах