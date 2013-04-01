Аксессуары для приготовления пищи (14)
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HD9940/00
- Подходит для линейки HD962X
- Подходит для линейки HD964X
- Приготовление разнообразных блюд
- Антипригарное покрытие
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HD9912/90
- Подходит для линейки HD924x
- Приготовление разнообразных блюд
- Антипригарное покрытие
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HD9904/00
- Двухуровневый аксессуар
- Подходит для мультипечей VIVA
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HD9911/90
- Приготовление вкусных блюд на гриле
- Приготовление разнообразных блюд
- Антипригарное покрытие
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HD9925/01
- Набор аксессуаров
- Форма для выпечки — 1 шт.
- Силиконовые формы для кексов — 7 шт.
- Брошюра с рецептами — 1 шт.
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