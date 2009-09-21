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HR1881/00
- 1200 Вт
- 2 л
- Сверхширокая камера подачи плодов
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HR1861/00
- 700 Вт
- 2 л
- Широкая камера подачи плодов
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HR1870/10
- 900 Вт
- QuickClean
- 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
- "Капля-стоп", соковыжималка д/цитрусов.
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HR1864/20
- 700 Вт
- QuickClean
- 2 л, широкая камера подачи XL
- Воронка
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HR1866/00
- 800 Вт
- 2 л
- Широкая камера подачи плодов
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HR1846/00
- 350 Вт
- 2 скорости
- Белый
- Блендер, измельчитель
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HR1870/00
- 900 Вт
- QuickClean
- 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
- "Капля-стоп", соковыжималка д/цитрусов.
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HR1866/30
- 800 Вт
- 2 л
- Широкая камера подачи плодов
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HR1869/30
- 900 Вт
- QuickClean
- 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
- Система "капля-стоп"
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HR1858/30
- 650 Вт
- 2 л
- Широкая камера подачи плодов
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HR1840/55
- 300 Вт
- Блендер 1,5 л
- Белый/оранжевый
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Рекомендуемая розничная цена