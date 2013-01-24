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Контейнер для кофейной гущи

CP0166
  • Контейнер для кофейной гущи Контейнер для кофейной гущи Контейнер для кофейной гущи
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    Контейнер для кофейной гущи

    CP0166

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами PHILIPS серий 3000, 3100, 4000, EP Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами PHILIPS серий 3000, 3100, 4000, EP Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами PHILIPS серий 3000, 3100, 4000, EP Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами PHILIPS серий 3000, 3100, 4000, EP Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Контейнер для кофейной гущи

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • PHILIPS 4000
      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD8821
        • HD8824
        • HD8841
        • HD8844
        • HD8847
        Совместимость:
        • EP3550/00
        • EP3551/00
        • EP4010/00
        • EP4050/00
        • EP4051/00
        • EP3363/10
        • EP3362/00
        • EP3363/00
        • EP3551/10
        • EP3558/00
        • EP3559/00
        Подходит для кофемашин
        HD8847/11

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