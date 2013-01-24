Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Контейнер для кофейной гущи
Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами PHILIPS серий 3000, 3100, 4000, EP Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Контейнер для кофейной гущи
Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами PHILIPS серий 3000, 3100, 4000, EP Узнать обо всех преимуществах
Контейнер для кофейной гущи
Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами PHILIPS серий 3000, 3100, 4000, EP Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Контейнер для кофейной гущи
Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами PHILIPS серий 3000, 3100, 4000, EP Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь