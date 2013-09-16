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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    HD8763/09

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

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    Любимый кофе одним нажатием

    Варочная группа быстро снимается одним движением

    • Приготовление 7 видов кофе
    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

    Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

    Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Румыния

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      250  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      500  l
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Бойлеры
      1
      Давление помпы
      15  bar

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      7,5  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      215 x 429 x 330  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Простая очистка и обслуживание
      Съемная варочная группа
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      Регулировка количества молочной пены
      Особые функции
      Предварительное заваривание
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал носика
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1850  W

    Badge-D2C

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