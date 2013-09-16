HD8763/09
Любимый кофе одним нажатием
Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиямиУзнать обо всех преимуществах
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В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.
Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.
Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.
Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.
Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!
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