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Saeco Minuto

Автоматическая кофемашина

HD8763/09
Saeco
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Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Любимый кофе одним нажатием Любимый кофе одним нажатием Любимый кофе одним нажатием
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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    HD8763/09
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

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      Любимый кофе одним нажатием

      Варочная группа быстро снимается одним движением

      • Приготовление 7 видов кофе
      • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
      • Черный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

      Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

      Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

      Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.

      Сохраните параметры вашего любимого напитка

      Сохраните параметры вашего любимого напитка

      Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик
        Материал носика
        Пластик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Румыния

      • Общие характеристики

        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Настраиваемые характеристики для каждого напитка
        Регулировка количества молочной пены
        Простая очистка и обслуживание
        Съемная варочная группа
        Специальные функции
        Предварительное заваривание
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1850  Вт

      • Технические характеристики

        Емкость контейнера для кофейных зерен
        250  г
        Емкость кувшина для молока
        500  л
        Емкость контейнера для отходов
        15  порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Длина шнура
        0,8  м
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        152  миллиметра
        Давление насоса
        15  бар
        напряжение
        230  В
        Бойлеры
        1

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        215 x 429 x 330  миллиметра
        Вес изделия
        7,5  кг

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