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  • Шланг для PowerPro Compact Шланг для PowerPro Compact Шланг для PowerPro Compact

    Шланг

    CP0494

    Шланг для PowerPro Compact

    Оригинальный шланг для устройств PowerPro Compact (совместим с моделями без дистанционного управления).

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    Шланг

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    Шланг для PowerPro Compact

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    • Оригинальная запасная часть
    • PowerPro Compact

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Для HomeCare
      • FC9328
      • FC9329

    • Подходит для

      PowerPro Compact
      • FC9330 – FC9334
      • FC9350
      • FC9351
      • FC9352
    Badge-D2C

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