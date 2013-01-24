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Внутренняя трубка панарелло

CP0711
Общая оценка / 5
  • Внутренняя трубка панарелло Внутренняя трубка панарелло Внутренняя трубка панарелло
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    Внутренняя трубка панарелло

    CP0711
    Общая оценка / 5

    Внутренняя трубка панарелло

    Эту внутреннюю трубку панарелло нужно использовать с насадкой-капучинатором панарелло. Внутренняя трубка панарелло совместима с большим количеством рожковых эспрессо-кофемашин Philips и SAECO с насадкой-капучинатором панарелло. Узнать обо всех преимуществах

    Внутренняя трубка панарелло

    Внутренняя трубка панарелло

    Эту внутреннюю трубку панарелло нужно использовать с насадкой-капучинатором панарелло. Внутренняя трубка панарелло совместима с большим количеством рожковых эспрессо-кофемашин Philips и SAECO с насадкой-капучинатором панарелло. Узнать обо всех преимуществах

    Внутренняя трубка панарелло

    Эту внутреннюю трубку панарелло нужно использовать с насадкой-капучинатором панарелло. Внутренняя трубка панарелло совместима с большим количеством рожковых эспрессо-кофемашин Philips и SAECO с насадкой-капучинатором панарелло. Узнать обо всех преимуществах

    Внутренняя трубка панарелло

    Внутренняя трубка панарелло

    Эту внутреннюю трубку панарелло нужно использовать с насадкой-капучинатором панарелло. Внутренняя трубка панарелло совместима с большим количеством рожковых эспрессо-кофемашин Philips и SAECO с насадкой-капучинатором панарелло. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Внутренняя трубка панарелло

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • Рожковые кофеварки Saeco
      • Черный

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • EP3510/00
        • EP3519/00
        • EP4010/00
        • EP5310/10
        • EP5310/20
        • EP5311/10
        • EP5314/10
        • EP5315/10
        • HD8525/01
        • HD8525/09
        • HD8644/01
        • HD8645/01
        • HD8645/09
        • HD8646/01
        • HD8649/01
        • HD8649/11
        • HD8649/51
        • HD8651/01
        • HD8651/09
        • HD8651/11
        • HD8651/19
        • HD8651/21
        • HD8651/29
        • HD8651/31
        • HD8651/41
        • HD8653/01
        • HD8653/41
        • HD8661/01
        • HD8661/09
        • HD8664/09
        • HD8743/11
        • HD8743/12
        • HD8743/19
        • HD8743/31
        • HD8745/01
        • HD8745/02
        • HD8745/03
        • HD8745/09
        • HD8745/11
        • HD8745/18
        • HD8745/19
        • HD8745/21
        • HD8745/22
        • HD8747/01
        • HD8747/03
        • HD8747/09
        • HD8749/01
        • HD8749/11
        • HD8750/11
        • HD8750/18
        • HD8750/19
        • HD8750/50
        • HD8750/81
        • HD8750/88
        • HD8750/99
        • HD8751/11
        • HD8751/12
        • HD8751/14
        • HD8751/19
        • HD8751/71
        • HD8751/88
        • HD8751/95
        • HD8752/22
        • HD8752/41
        • HD8752/49
        • HD8752/61
        • HD8752/83
        • HD8752/84
        • HD8752/85
        • HD8752/89
        • HD8752/95
        • HD8752/99
        • HD8755/01
        • HD8755/02
        • HD8756/01
        • HD8756/09
        • HD8760/01
        • HD8760/09
        • HD8760/11
        • HD8761/01
        • HD8761/09
        • HD8761/11
        • HD8761/18
        • HD8761/26
        • HD8762/01
        • HD8762/19
        • HD8764/01
        • HD8764/02
        • HD8766/01
        • HD8766/09
        • HD8767/01
        • HD8768/01
        • HD8768/08
        • HD8768/09
        • HD8769/01
        • HD8769/09
        • HD8769/11
        • HD8769/19
        • HD8770/01
        • HD8770/02
        • HD8770/10
        • HD8780/01
        • HD8821/01
        • HD8821/09
        • HD8821/11
        • HD8822/09
        • HD8824/01
        • HD8824/09
        • HD8825/09
        • HD8826/09
        • HD8827/01
        • HD8827/09
        • HD8827/12
        • HD8831/01
        • HD8831/09
        • HD8831/11
        • HD8833/11
        • HD8833/12
        • HD8833/18
        • HD8833/19
        • HD8833/31
        • HD8833/39
        • HD8836/11
        • HD8836/12
        • HD8836/18
        • HD8836/19
        • HD8836/21
        • HD8836/22
        • HD8836/29
        • HD8837/01
        • HD8837/02
        • HD8837/09
        • HD8837/31
        • HD8837/32
        • HD8841/01
        • HD8841/09
        • HD8841/11
        • HD8842/09
        • HD8844/01
        • HD8844/09
        • HD8861/11
        • HD8880/09
        • HD8887/19
        • HD8888/19
        • HD8900/01
        • HD8900/11
        • HD8902/01
        • HD8911/01
        • HD8911/02
        • HD8911/09
        • HD8911/21
        • HD8912/09
        • HD8913/11

      • Подходит для:

        Poemia
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