Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Внутренняя трубка панарелло
Эту внутреннюю трубку панарелло нужно использовать с насадкой-капучинатором панарелло. Внутренняя трубка панарелло совместима с большим количеством рожковых эспрессо-кофемашин Philips и SAECO с насадкой-капучинатором панарелло. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внутренняя трубка панарелло
Эту внутреннюю трубку панарелло нужно использовать с насадкой-капучинатором панарелло. Внутренняя трубка панарелло совместима с большим количеством рожковых эспрессо-кофемашин Philips и SAECO с насадкой-капучинатором панарелло. Узнать обо всех преимуществах
Внутренняя трубка панарелло
Эту внутреннюю трубку панарелло нужно использовать с насадкой-капучинатором панарелло. Внутренняя трубка панарелло совместима с большим количеством рожковых эспрессо-кофемашин Philips и SAECO с насадкой-капучинатором панарелло. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внутренняя трубка панарелло
Эту внутреннюю трубку панарелло нужно использовать с насадкой-капучинатором панарелло. Внутренняя трубка панарелло совместима с большим количеством рожковых эспрессо-кофемашин Philips и SAECO с насадкой-капучинатором панарелло. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Сменная деталь
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