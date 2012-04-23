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    PerformerPro Держатель для аксессуаров

    CP9278

    Для закрепления аксессуаров в держателе на пылесосе

    Хотите, чтобы небольшие насадки всегда были под рукой, когда вы пылесосите? Этот держатель позволяет хранить все насадки в одном месте. Кроме того, для дополнительного удобства его можно установить на трубку пылесоса.

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    PerformerPro Держатель для аксессуаров

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    Для закрепления аксессуаров в держателе на пылесосе

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    • Глубокий черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      PerformerPro
      FC9190 — FC9199
      PowerPro Expert
      FC9712 - FC9714
      PowerPro Ultimate
      FC9911 — FC9929
      PerformerExpert ECO
      FC8720 – FC8728
      PowerPro Expert ECO
      FC9720 – FC9725
    Badge-D2C

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