Для закрепления аксессуаров в держателе на пылесосе

Хотите, чтобы небольшие насадки всегда были под рукой, когда вы пылесосите? Этот держатель позволяет хранить все насадки в одном месте. Кроме того, для дополнительного удобства его можно установить на трубку пылесоса.