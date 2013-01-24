Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах