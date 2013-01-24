Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Сменный комплект для PowerPro Compact и Active
Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный комплект для PowerPro Compact и Active
Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
FC8472/01
FC8471/01
FC8470/01
В набор входит 1 фильтр защиты мотора EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает мотор от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Заменяйте фильтр раз в год.
В набор входит 1 воздухозаборный губчатый фильтр защиты мотора. Он дополнительно защищает мотор и устанавливается рядом с фильтром защиты мотора EPA. Этот фильтр можно мыть и необходимо заменять один раз в год.
В набор входит 2 выходных губчатых фильтра. Фильтры удерживают даже самые мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
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