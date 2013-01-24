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Запасной комплект

FC8058/01
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    Запасной комплект

    FC8058/01
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    Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

    Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Запасной комплект

    Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

    Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 фильтр защиты мотора EPA 10
      • 1 фильтр защиты мотора
      • 2 выходных губчатых фильтра
      Фильтр защиты мотора EPA 10

      Фильтр защиты мотора EPA 10

      В набор входит 1 фильтр защиты мотора EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает мотор от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Заменяйте фильтр раз в год.

      Воздухозаборный фильтр защиты электродвигателя (губчатый)

      Воздухозаборный фильтр защиты электродвигателя (губчатый)

      В набор входит 1 воздухозаборный губчатый фильтр защиты мотора. Он дополнительно защищает мотор и устанавливается рядом с фильтром защиты мотора EPA. Этот фильтр можно мыть и необходимо заменять один раз в год.

      Выходные губчатые фильтры

      Выходные губчатые фильтры

      В набор входит 2 выходных губчатых фильтра. Фильтры удерживают даже самые мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Губчатый фильтр
        2x
        Фильтр защиты электродвигателя
        1x
        Фильтр EPA
        1x

      • Подходит для

        PowerPro Active
        • FC8630 — FC8649
        • FC9520 — FC9529
        • FC8670–FC8679
        • FC9530–FC9542
        PowerPro Compact
        • FC8470 - FC8479
        • FC9320–FC9327

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