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  • Картридж от накипи PureSteam* Картридж от накипи PureSteam* Картридж от накипи PureSteam*

    PerfectCare Pure Картридж от накипи

    GC002/00

    Картридж от накипи PureSteam*

    Картридж от накипи PureSteam подходит для парогенераторов PerfectCare Pure, оснащенных технологией PureSteam. Картридж устраняет 99 % известкового налета и в 5 раз продлевает срок службы прибора.

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    PerfectCare Pure Картридж от накипи

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    Картридж от накипи PureSteam*

    На 99 % без налета, срок службы в 5 раз дольше

    • Удаляет 99 % налета
    • Подходит для PerfectCare Pure
    3 месяца глажения

    3 месяца глажения

    Срок службы картриджа от накипи зависит от уровня жесткости воды в вашем регионе и частоты использования. В среднем 1 картриджа хватает на 3 месяца эксплуатации.

    5 лет гарантированной защиты от накипи

    5 лет гарантированной защиты от накипи

    Картридж от накипи PureSteam эффективно защищает прибор PerfectCare Pure от поломок, вызванных скоплением накипи. Гарантия защиты от накипи — 5 лет.

    Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %

    Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %

    Картридж PureSteam удаляет 99 % накипи из водопроводной воды. Благодаря этому обеспечивается стабильная подача пара, а на ткани не появляется белый налет.

    Прибор сообщит, когда нужно заменить картридж

    Прибор сообщит, когда нужно заменить картридж

    PerfectCare Pure сообщит, когда картридж PureSteam пора будет заменить. Индикатор замены картриджа начнет мигать, на приборе раздастся сигнал, после чего — во избежание поломок и попадания грязных капель на ткань — прибор отключится. Чтобы продолжить эксплуатацию, необходимо либо использовать старый картридж с деминерализованной водой, либо установить новый картридж PureSteam.

    Продлевает срок службы в 5 раз

    Продлевает срок службы в 5 раз

    Предотвращает поломку прибора вследствие скопления накипи и продлевает срок его службы в 5 раз.

    Самая эффективная система удаления накипи

    Самая эффективная система удаления накипи

    Доказано, что уникальный картридж от накипи Philips PureSteam является самой эффективной встроенной системой защиты от накипи.

    • Технические характеристики

      Габариты изделия
      9,4 x 5,4 x 6,8  cm
      Вес изделия
      0,19  kg
      Картриджей в упаковке
      1

    • Замена

      Подходит для
      PerfectCare Pure
    Badge-D2C

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    • Изделие может выглядеть более темным и влажным, чем на упаковке. Для обеспечения оптимальной работы оно было предварительно обработано деминерализованной водой.

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