GC002/00
Картридж от накипи PureSteam*
Картридж от накипи PureSteam подходит для парогенераторов PerfectCare Pure, оснащенных технологией PureSteam. Картридж устраняет 99 % известкового налета и в 5 раз продлевает срок службы прибора.Узнать обо всех преимуществах
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Срок службы картриджа от накипи зависит от уровня жесткости воды в вашем регионе и частоты использования. В среднем 1 картриджа хватает на 3 месяца эксплуатации.
Картридж от накипи PureSteam эффективно защищает прибор PerfectCare Pure от поломок, вызванных скоплением накипи. Гарантия защиты от накипи — 5 лет.
Картридж PureSteam удаляет 99 % накипи из водопроводной воды. Благодаря этому обеспечивается стабильная подача пара, а на ткани не появляется белый налет.
PerfectCare Pure сообщит, когда картридж PureSteam пора будет заменить. Индикатор замены картриджа начнет мигать, на приборе раздастся сигнал, после чего — во избежание поломок и попадания грязных капель на ткань — прибор отключится. Чтобы продолжить эксплуатацию, необходимо либо использовать старый картридж с деминерализованной водой, либо установить новый картридж PureSteam.
Предотвращает поломку прибора вследствие скопления накипи и продлевает срок его службы в 5 раз.
Доказано, что уникальный картридж от накипи Philips PureSteam является самой эффективной встроенной системой защиты от накипи.
Технические характеристики
Замена
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