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Philips PowerLife Plus Steam iron GC2984/20 Steam 40g/min;140g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2400 Watts

GC2984/20
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    Philips PowerLife Plus Steam iron GC2984/20 Steam 40g/min;140g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2400 Watts

    GC2984/20
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    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips PowerLife Plus Steam iron GC2984/20 Steam 40g/min;140g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2400 Watts

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