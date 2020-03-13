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  • Машинка для удаления катышков Машинка для удаления катышков Машинка для удаления катышков
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    Машинка для удаления катышков

    GC026/30

    Машинка для удаления катышков

    Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые!

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    Машинка для удаления катышков

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    Машинка для удаления катышков

    Новая жизнь для вашей одежды

    • Удаляет катышки
    • Подходит для всех типов тканей
    • В комплекте 2 батареи Philips типа AA
    Широкое лезвие для обработки большей площади

    Широкое лезвие для обработки большей площади

    Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволит быстрее привести одежду в порядок.

    Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

    Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

    Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды

    Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

    Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

    Контейнер для собранных катышков можно легко снять и опустошить.

    Фильтр оснащен отверстиями трех размеров для тщательного удаления катышков

    Фильтр оснащен отверстиями трех размеров для тщательного удаления катышков

    Фильтр прибора оснащен 3 отверстиями разного размера, что обеспечивает тщательное удаление катышков с ткани.

    Регулируемое положение насадки для обработки деликатных тканей

    Регулируемое положение насадки для обработки деликатных тканей

    Регулируемая насадка позволяет ухаживать даже за самыми деликатными тканями

    После использования прибор можно очистить с помощью специальной щеточки

    После использования прибор можно очистить с помощью специальной щеточки

    После использования прибор можно легко очистить с помощью щеточки для чистки. См. инструкции по очистке в прилагаемом кратком руководстве.

    В комплект входят 2 батареи Philips типа AA

    В комплект входят 2 батареи Philips типа AA

    В комплект входят 2 батареи Philips типа AA.

    • Аксессуары

      Щетка
      Да
      Насадка для деликатных тканей
      Да

    • Технические характеристики

      Тип питания
      2 батареи типа AA

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      12,3 x 5,8 x 8  cm

    • Экологическая безопасность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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