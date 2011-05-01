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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Philips Avent Детская бутылочка серии Classic

    SCF684/27

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Уже 30 лет мамы доверяют нашей продукции, продолжая выбирать бутылочки серии Classic. Дизайн бутылочки обеспечивает комфортное кормление и снижает риск возникновения колик и неприятных ощущений (клинически доказано).*

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    Philips Avent Детская бутылочка серии Classic

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    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Нам доверяют уже 30 лет

    • 2 бутылочки
    • 260 мл
    • Соска с медленным потоком
    • 1 мес.+
    Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

    Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

    Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

    Доказанная эффективность антиколиковой системы

    Доказанная эффективность антиколиковой системы

    В процессе кормления уникальный клапан соски сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.*

    Не содержит бисфенол-А*

    Не содержит бисфенол-А*

    Бутылочка для кормления Philips Avent Classic+ изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А*.

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Доступны соски с различной скоростью потока

    Доступны соски с различной скоростью потока

    Бутылочка Philips Avent Classic позволяет использовать соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Все соски продаются в упаковках по две штуки.

    Всегда используйте соединительное кольцо

    Всегда используйте соединительное кольцо

    Используйте бутылочку Philips Avent Classic только с соединительным кольцом (входит в комплект каждой бутылочки Philips Avent Classic).

    Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

    Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Бутылочка Philips Avent серии Classic совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек серии Natural. Рекомендуется использовать бутылочки серии Classic только с сосками серии Classic.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • Мягкий силикон

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      2  шт.

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      Молокоотсос, контейнеры VIA и соски серии Classic

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Легко чистится
      • Легко держать
      Удобство использования
      • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
      • 5 деталей

    • Бутылочка

      Материал
      Не содержит бисфенол-А*

    • Функции

      Захват соски
      • Легкий захват соски
      • Упрощает захват соски
      Соска
      • Система предотвращения колик из двух компонентов
      • Сгибается в соответствии с ритмом кормления

    • Этапы взросления

      Этап
      0–12 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
    • ** Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.

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