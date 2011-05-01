SCF684/27
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Уже 30 лет мамы доверяют нашей продукции, продолжая выбирать бутылочки серии Classic. Дизайн бутылочки обеспечивает комфортное кормление и снижает риск возникновения колик и неприятных ощущений (клинически доказано).*Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.
В процессе кормления уникальный клапан соски сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.*
Бутылочка для кормления Philips Avent Classic+ изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А*.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Бутылочка Philips Avent Classic позволяет использовать соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Все соски продаются в упаковках по две штуки.
Используйте бутылочку Philips Avent Classic только с соединительным кольцом (входит в комплект каждой бутылочки Philips Avent Classic).
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи
Бутылочка Philips Avent серии Classic совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек серии Natural. Рекомендуется использовать бутылочки серии Classic только с сосками серии Classic.
Дизайн
Материал
В комплект входят:
Совместимость
Удобство использования
Бутылочка
Функции
Этапы взросления
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