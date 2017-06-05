Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность.
Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания
12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
32-мм излучатели
Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки
Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.
Насладитесь глубокими и мощными басами
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
Беспроводная технология Bluetooth
Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.
Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости
Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.
Плоская складная конструкция для удобной переноски
Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.
Удобство совершения вызовов по громкой связи
Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1
Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.
Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания
Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.
Зарядный кабель USB
Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.
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