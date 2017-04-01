Наушники
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки.
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Мощный звук и глубокие басы Компактный дизайн 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция Вкладыши 2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку
В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.
Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас
Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.
Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Диапазон частот
20–20 000
Гц Тип магнита
Неодимовый Максимальная входная мощность
10 мВт Диаметр излучателя
8.6
миллиметра Чувствительность
101
дБ Сопротивление
16
ohm
Подключения
Тип кабеля
медный Подключение кабеля
Параллельное, симметричное Покрытие разъема
Хромированный Длина кабеля
1.2
м Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Длина
37.5
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
17.9
см Вес брутто
1.127
кг Высота
13.9
см GTIN
1 69 51613 99139 5 Вес нетто
0.288
кг Вес упаковки
0.839
кг
Внутренняя упаковка
Длина
18.1
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
8.1
см Высота
6
см Вес нетто
0.036
кг Вес брутто
0.125
кг Вес упаковки
0.089
кг GTIN
2 69 51613 99139 2
Размеры упаковки
Высота
17.3
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба ширина
5
см Глубина
2.7
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 51613 99139 8 Вес брутто
0.026
кг Вес нетто
0.012
кг Вес упаковки
0.014
кг
Габариты изделия
Высота
1.85
см ширина
2.1
см Глубина
1.2
см Вес
0.011
кг
Аксессуары
Амбушюры
3 размера: S, M, L
Дизайн
Цвет
Синий
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