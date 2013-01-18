Соединяет соску и бутылочку для кормления.
Потеряли кольцо с резьбой от бутылочки или хотите приобрести еще одно? Это сменное кольцо с резьбой подойдет для всех бутылочек Philips Avent Anti-colic, Classic и Classic+ (несовместимо с моделями Natural).
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соединяет соску и бутылочку для кормления.
Потеряли кольцо с резьбой от бутылочки или хотите приобрести еще одно? Это сменное кольцо с резьбой подойдет для всех бутылочек Philips Avent Anti-colic, Classic и Classic+ (несовместимо с моделями Natural).
Соединяет соску и бутылочку для кормления.
Потеряли кольцо с резьбой от бутылочки или хотите приобрести еще одно? Это сменное кольцо с резьбой подойдет для всех бутылочек Philips Avent Anti-colic, Classic и Classic+ (несовместимо с моделями Natural).
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соединяет соску и бутылочку для кормления.
Потеряли кольцо с резьбой от бутылочки или хотите приобрести еще одно? Это сменное кольцо с резьбой подойдет для всех бутылочек Philips Avent Anti-colic, Classic и Classic+ (несовместимо с моделями Natural).
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
SCF560/17
SCF560/27
SCF563/17
SCF563/27
SCF566/17
SCF566/27
SCF810/14
SCF810/17
SCF810/27
SCF813/14
SCF813/17
SCF813/27
SCF816/17
SCF816/27
Сменная деталь
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