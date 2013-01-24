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Шланг

CRP487
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    Шланг

    CRP487
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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

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      • Коническое
      • Серебристо-стальной

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • FC9150/01
        • FC9150/02
        • FC9150/09
        • FC9160/01
        • FC9170/01
        • FC9170/02
        • FC9170/03
        • FC9170/09
        • FC9171/01
        • FC9172/01
        • FC9172/02
        • FC9172/03
        • FC9173/01
        • FC9174/01
        • FC9175/01
        • FC9176/01
        • FC9177/01
        • FC9177
        Подходит для:
        HR8903/12
        Подходит для
        • FC9170
        • FC9170/03
        • FC9170/09
        • FC9171
        • FC9172
        • FC9172/03
        • FC9173/01
        • FC9174
        • FC9175
        • FC9175/03

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