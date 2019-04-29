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Series 2200

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2224/40
Общая оценка / 5
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
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    Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP2224/40
    Общая оценка / 5

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

    Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

    Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

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      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Благодаря простой сенсорной панели управления

      • 2 вида кофе
      • Классический капучинатор
      • Светло-серый
      • Сенсорная панель управления
      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

      До 5000 чашек без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

      Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

      Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

      Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

      Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Автоматическое удаление налета для удобства использования

      Автоматическое удаление налета для удобства использования

      Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

      • Страна происхождения

        Сделано в
        Румыния
        Разработано:
        Италия

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        3
        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Кофе
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие функции

        Съемная варочная группа
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Уведомления о необходимости удаления налета
        Да
        AquaClean
        Да

      • Принадлежности

        Комплектация
        • Тюбик со смазкой
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Фильтр для воды AquaClean

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        100  см
        Напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Емкость контейнера для отходов
        12  порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Емкость для зерен
        275  г
        Вес изделия
        7.5  кг
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Давление помпы
        15  бар
        Цвет и отделка
        • Черный
        • Светло-серый
        Размеры продукта
        246x371x433  миллиметра

      • Общие характеристики

        Молочное решение
        Классический капучинатор
        Регулируемый по высоте носик
        85–145  миллиметра
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Классический капучинатор
        • Поддон для капель
        Интерфейс пользователя
        Сенсорная панель управления

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Социальная ответственность

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс A
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  Вт
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        >95  %

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • *Для температуры от 70 до 82 °C

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