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  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP2224/40

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато.

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    Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Благодаря простой сенсорной панели управления

    • 2 вида кофе
    • Классический капучинатор
    • Светло-серый
    • Сенсорный дисплей
    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Автоматическое удаление налета для удобства использования

    Автоматическое удаление налета для удобства использования

    Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

    До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Румыния
      Разработано:
      Италия

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      Мерная ложка*
      Связанные аксессуары 2
      Тест-полоска для определения жесткости воды*
      Связанные аксессуары 3
      Фильтр AquaClean*
      Связанные аксессуары 4
      Тюбик со смазкой*

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      3
      Степени помола
      12
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Кофе
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,2 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Герметичная конструкция
      Да
      Подсказки по очистке от накипи
      Да
      AquaClean
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      100  cm
      Частота
      50  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость контейнера для отходов
      12  servings
      Вес изделия
      7,5  kg
      Емкость отсека для зерен
      275  g
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Давление помпы
      15  bar
      Цвет и отделка
      • Черный
      • Светло-серый
      Габариты изделия
      246x371x433  mm

    • Общие характеристики

      Регулируемый по высоте носик
      85–145  mm
      Система подачи молока
      Классический капучинатор
      Можно мыть в посудомоечной машине
      • Классический капучинатор
      • Поддон для капель
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Пользовательский интерфейс
      Сенсорная панель управления

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Да
      Маркировка энергоэффективности
      Класс A
      Потребляемая мощность при заваривании
      1500  W
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      >95  %

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • *Для температуры от 70 до 82 °C
    • *не входит в комплект поставки

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