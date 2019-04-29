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  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP2231/40

    3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*

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    Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    • 3 вида кофе
    • LatteGo
    • Глянцевый черный
    • Сенсорный дисплей
    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

    3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

    3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

    Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

    Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

    Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

    Наша система подачи молока состоит из 2 элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

    Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

    Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

    Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

    • Общие характеристики

      Тип кофе
      Свежеобжаренный кофе
      Вовлеченность пользователя
      Касание кнопки
      Тип продукта
      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
      Виды кофе
      Эспрессо, кофе, горячая вода
      Предустановленные рецепты напитков
      2
      Количество порций
      2
      Давление
      15 бар
      Встроенная кофемолка
      Да
      Настройки помола
      12
      Емкость контейнера для зерен
      275 г
      Взбивание молока
      Да
      Решение для напитков с молоком
      LatteGo
      Контейнер для молока
      0,26 л
      Емкость резервуара для воды
      1,8 л
      Профили
      Нет
      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Технология
      LatteGo
      Интерфейс
      Простая сенсорная панель
      Гарантия
      2 года
      Подключения
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Технические характеристики

      Класс энергоэффективности
      Класс A
      Мощность
      1500 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1

    • Функция безопасности

      Таймер автоматического отключения
      Да
      Сертификация безопасности
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      433 мм
      Ширина изделия
      246 мм
      Высота изделия
      371 мм
      Вес продукта
      8 кг
      Длина упаковки
      491,5 мм
      Ширина упаковки
      287,5 мм
      Высота упаковки
      487 мм
      Вес в упаковке
      10–12,5 кг

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 3
      LatteGo
      Связанные аксессуары 1
      Мерная ложка*
      Связанные аксессуары 2
      Тест-полоска для определения жесткости воды*
      Связанные аксессуары 3
      Фильтр AquaClean*
      Связанные аксессуары 4
      Тюбик со смазкой*
      Связанные аксессуары 5
      Фильтр AquaClean*

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      > 75 % переработанной бумаги
      Упаковка
      >95 % переработанного сырья

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Румыния

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,2 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.
    • *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.
    • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • *не входит в комплект поставки

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